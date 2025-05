Magi +Europa | Io vestito da fantasma in Aula per ricordare il silenzio sul referendum

Il 14 maggio 2025, un'insolita manifestazione di protesta ha avuto luogo a Roma, dove un attivista si è vestito da fantasma per richiamare l'attenzione sul silenzio riguardo al referendum sulla cittadinanza italiana. Le forze politiche, unite a diverse realtà, hanno espresso la loro determinazione, sottolineando l'importanza di far conoscere ai cittadini l'imminente voto referendario.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Questo referendum noi l'abbiamo portato avanti credendoci sin dall'inizio. Sulla cittadinanza abbiamo raccolto le firme da soli come forze politiche, ma insieme a tante altre realtà. Il punto è che oggi i cittadini italiani non sanno del voto referendario. Se noi li fermiamo qui e gli chiediamo che cosa voteranno l'8 e il 9 giugno, loro ci diranno che non sapevano nemmeno che si votava. Questo è gravissimo, così si uccide la democrazia. Il fantasma della democrazia e del referendum in aula serviva a ricordare questo" così il deputato di +Europa Riccardo Magi, dopo essersi presentato vestito da fantasma nell'Aula della Camera dei Deputati per protesta contro la premier Meloni durante il premiertime. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Magi (+Europa): "Io vestito da fantasma in Aula per ricordare il silenzio sul referendum"

