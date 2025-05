Maggio in Bonifica un fine settimana fra teatro e visite ' idrovore'

Un fine settimana di cultura e natura attende tutti con ‘Maggio in Bonifica’, la rassegna del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Tra spettacoli teatrali e visite guidate agli impianti idrovori e ai palazzi storici, questo evento celebra la bellezza del territorio, promuovendo la sua storia e la sua identità. Un’occasione imperdibile per esplorare e apprendere.

Torna ‘Maggio in Bonifica’, la rassegna promossa dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che unisce la scoperta del territorio a iniziative culturali e artistiche. Anche in questa edizione, l’obiettivo è valorizzare gli impianti idrovori e i palazzi storici dell’ente, proponendoli come. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Maggio in Bonifica, un fine settimana fra teatro e visite 'idrovore'

