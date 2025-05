Maggio all' infanzia gli appuntamenti del 15 maggio a Bari Molfetta e Ruvo di Puglia tra teatro e circo contemporaneo

Giovedì 15 maggio, il festival Maggio all’infanzia giunge al culmine della sua XXVIII edizione, incantando Bari, Molfetta e Ruvo di Puglia. Un ricco programma di teatro e circo contemporaneo offre spettacoli coinvolgenti, pensati per divertire e stimolare l'immaginazione di bambini e famiglie. Un’opportunità imperdibile per vivere la magia dell’arte in tre splendide città pugliesi.

Tra teatro e circo contemporaneo, entra nel vivo giovedì 15 maggio la programmazione della XXVIII edizione del festival Maggio all'infanzia, con appuntamenti per tutte le età in programma a Bari, Molfetta e Ruvo di Puglia.

