Mads Pedersen fa tris a Matera | volata al fotofinish su Zambanini per la prima vittoria in maglia rosa

Mads Pedersen trionfa a Matera con una volata impeccabile, conquistando la sua prima vittoria in maglia rosa. Il ciclista danese della Lidl-Trek ha superato in extremis Zambanini e Pidcock, firmando così il suo terzo successo personale in questo Giro d'Italia e consolidando la sua leadership nella classifica generale. Continua a leggere...

Mads Pedersen gigantesco anche a Matera: volata prepotente su Zambanini e Pidcock e terzo successo personale in questo Giro d'Italia. La prima vittoria in maglia rosa per il danese della Lidl-Trek che consolida la leadership in generale. 🔗Leggi su Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mads Pedersen fa tris a Matera: volata al fotofinish su Zambanini per la prima vittoria in maglia rosa

fanpage.it scrive: Mads Pedersen gigantesco anche a Matera: volata prepotente su Zambanini e Pidcock e terzo successo personale in questo Giro d'Italia ...

Giro d’Italia 2025, Mads Pedersen fa tris a Matera. Bruciato un sorprendente Zambanini

Lo riporta oasport.it: Cinque tappe, tre vittorie e la Maglia Rosa ancora sulle spalle: meglio di così era davvero difficile. La Lidl-Trek e Mads Pedersen stanno dominando ...

Mads Pedersen vince anche a Matera, terzo successo al Giro d'Italia 2025! Zambanini rimonta ed è 2° davanti a Pidcock. Big della generale insieme

Secondo eurosport.it: GIRO D'ITALIA - Finale esaltante sulle strade di Matera: la maglia rosa Mads Pedersen fatica nel finale sul ritmo impresso dal compagno Vacek, ma torna sotto e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giro d'Italia 2025, Pedersen torna in maglia rosa: la classifica generale dopo tre tappe

Mads Pedersen conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2025 con una volata perfetta a Valona, che gli vale anche il ritorno in maglia rosa.