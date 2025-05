Mads Pedersen e la strana storia della maglia rosa “fai da te” | “Le ho tagliato le maniche”

Mads Pedersen, ciclista della Lidl-Trek, conquista il cuore dei tifosi non solo per la sua vittoria nella quinta tappa del Giro d'Italia, ma anche per la sua originale maglia rosa "fai da te". Con maniche tagliate, la divisa diventa un simbolo di personalità e carattere. Scopri di più su questa affascinante storia!

Il ciclista della Lidl-Trek è il leader del Giro d'Italia. Bellissima la vittoria nella quinta tappa, ottenuta con una volata emozionante: la maglia rosa resta sulle sue spalle ma la divisa caratteristica ha qualcosa di speciale. 🔗Leggi su Fanpage.it

Mads Pedersen e la strana storia della maglia rosa “fai da te”: “Le ho tagliato le maniche”

Mads Pedersen, rinnovo "a vita" con la Lidl-Trek: tutti i dettagli del nuovo accordo. Il corridore danese: "Scelta facile, come una seconda famiglia"

Il Giro saluta l’Albania con una vittoria di Pedersen di nuovo in rosa

