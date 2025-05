Madri | spettacolo teatrale sulla maternità dello scrittore pescarese Raffaele Morelli

"Madri" è un coinvolgente spettacolo teatrale di Raffaele Morelli, che esplora la complessità della maternità attraverso il dialogo di tre donne a bordo di un treno. Lungo il percorso, emerge una ricca varietà di visioni e esperienze, rivelando come età e background influenzino il loro rapporto con il tema materno. Un confronto intenso e profondo che invita alla riflessione.

Un treno che corre mentre tre donne parlano intensamente di maternità. Le tante differenze di vedute, anche dettate dall'età, prendono corpo chilometro dopo chilometro. La scena, i dialoghi e il confronto sono l'essenza di Madri, prima sceneggiatura per il teatro di Raffaele Morelli, scrittore.

