Madonna | in arrivo su Netflix una serie sulla sua vita con Julia Garner

Netflix sta preparando una miniserie dedicata alla vita di Madonna, con Julia Garner nel ruolo principale. Questa serie ambiziosa esplorerà la straordinaria carriera della pop star che ha cambiato il panorama musicale femminile, offrendo uno sguardo intimo e affascinante sulla sua storia e le sue influenze iconiche. Preparatevi a un viaggio unico nel mondo della musica!

