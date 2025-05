made in mim il marchio per valorizzare i prodotti degli istituti agrari e alberghieri

Nasce "Made in Mim", un marchio innovativo dedicato alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza degli Istituti agrari e alberghieri. Presentato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, questo progetto mira a promuovere e riconoscere la qualità delle produzioni agricole e culinarie, sostenendo così il talento degli studenti e delle istituzioni coinvolte.

Nasce 'Made in Mim', il marchio per la valorizzazione dei prodotti di eccellenza degli Istituti agrari e alberghieri e che è stato presentato questa mattina dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ( video qui ). L'obiettivo è di "valorizzare l'eccellenza della produzione della scuola italiana, partendo dagli agrari e degli alberghieri, perché oli, vini, confetture, miele e quant'altro siano portati in pubblico a conoscenza della gente, dei cittadini ma anche dei turisti". L'iniziativa, ha spiegato il ministro, "parte dagli agrari e alberghieri ma si svilupperà per tutti gli istituti italiani, per tutti gli istituti tecnico professionali ma anche per i licei, laddove ci fossero opportunità". Giuseppe Valditara ha voluto sottolineare "l'importanza strategica e concettuale di iniziative di questo tipo, che servono anche a far affluire risorse non marginali alle nostre scuole. 🔗Leggi su Iltempo.it