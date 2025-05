Madden | primo sguardo a Christian Bale irriconoscibile e Nicolas Cage nel biopic sportivo

Il biopic "Madden" svela un sorprendente Christian Bale, irriconoscibile nei panni di Al Davis, accanto a Nicolas Cage nel ruolo del leggendario coach John Madden. Bale continua a stupire con le sue trasformazioni mimetiche, mantenendo viva l’aspettativa di un’interpretazione che promette di essere indimenticabile nel racconto di un’epoca cruciale per il football.

Christian Bale e Nicolas Cage fianco a fianco nei panni del proprietario degli Oakland Raiders Al Davies e del leggendario coach della NFL John Madden. Negli anni Christian Bale ci ha abituato a performance davvero mimetiche. Non tradisce le aspettative neppure in Madden, biopic a sfondo sportivo diretto da David O. Russell. Nella prima foto del film diffusa da Amazon MGM Studios stentiamo a riconoscere Bale, in posa a fianco della co-star Nicolas Cage. La foto mostra i personaggi in piedi in uno stadio di football, mentre sfoggiano gli anelli del Super Bowl. In Madden, Cage interpreta John Madden, leggenda della NFL che ha ricoperto il ruolo di capo allenatore degli Oakland Raiders e ha avuto una lunga e brillante carriera come commentatore, divenendo in . 🔗Leggi su Movieplayer.it