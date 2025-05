Maddaloni partiti i lavori della casa di comunità Santangelo IV | Un tassello importante

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la casa di comunità Sant'Angelo IV a Maddaloni, un passo significativo verso il potenziamento dell'offerta sanitaria locale. Del progetto fa parte anche un nuovo pronto soccorso in fase di realizzazione, destinato a migliorare i servizi per tutta la comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto «Sono partiti i lavori della casa di comunità a Maddaloni. La struttura di via Campolongo rappresenta un tassello importante della potenziata offerta sanitaria che stiamo costruendo per la comunità di Maddaloni. Con il nuovo pronto soccorso in fase di realizzazione, i nuovi reparti che apriranno nell’ospedale, il laboratorio infermieristico inaugurato nelle scorse settimane stiamo consegnando alla comunità di Maddaloni un sistema di assistenza completo, in grado di garantire sia le cure ospedaliere che un’assistenza territoriale capillare. La grande sinergia istituzionale stabilita tra Asl con il direttore generale Blasotti, il Comune con il sindaco Andrea De Filippo e la Regione sta dando i suoi frutti ». Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al Consiglio regionale della Campania. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maddaloni, partiti i lavori della casa di comunità. Santangelo (IV): “Un tassello importante”

