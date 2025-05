Macron sulla guerra in Ucraina | Pronti a discutere del deterrente nucleare Meloni a Erdogan | Mosca accetti il cessate il fuoco

Nel contesto della guerra in Ucraina, Emmanuel Macron si è dichiarato pronto a discutere il deterrente nucleare, mentre Giorgia Meloni ha incontrato Erdogan per affrontare la crisi. Mosca ha ribadito l'importanza del cessate il fuoco, lasciando in sospeso la notizia della delegazione russa prevista per l'incontro in Turchia tra Putin e Zelensky.

Il Cremlino sul possibile incontro tra Putin e Zelensky: «Non abbiamo ancora reso nota la delegazione russa in Turchia» 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Macron sulla guerra in Ucraina: «Pronti a discutere del deterrente nucleare». Meloni a Erdogan: «Mosca accetti il cessate il fuoco»

