Macron sulla guerra in Ucraina | Armi nucleari francesi nelle basi di Paesi alleati

Il presidente francese Emmanuel Macron propone una strategia di deterrenza nucleare, offrendo la possibilità di armi francesi a Polonia e Germania in risposta alla guerra in Ucraina. Nel frattempo, la premier italiana Meloni si rivolge a Erdogan chiedendo un cessate il fuoco, mentre il Cremlino commenta sul possibile incontro tra Putin e Zelensky, lasciando in sospeso dettagli cruciali.

