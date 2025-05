Macron sfida Putin | Bombe nucleari nelle basi alleate

Il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato una sfida a Vladimir Putin, dichiarando la disponibilità a discutere il possibile schieramento di armi nucleari francesi in Polonia e Germania. In un’intervista su TF1, Macron ha sottolineato l'importanza di una risposta alle tensioni con Mosca, evidenziando il posizionamento di ordigni nucleari da parte degli Stati Uniti.

Parigi sfida Mosca. Il presidente francese Emmanuel Macron si è dichiarato disponibile a intraprendere colloqui sul possibile schieramento di armi nucleari francesi in Polonia e Germania. Durante un'intervista in diretta su TF1, ha osservato: "Gli Stati Uniti posizionano ordigni nucleari su velivoli in Belgio e Germania". A suo avviso, la dottrina nucleare ha sempre considerato gli interessi vitali europei, invitando l'Europa a "rimanere pronta militarmente". Macron ha prospettato l'ipotesi di inviare aerei francesi equipaggiati con armi nucleari in altri Paesi europei, come Polonia e Germania, annunciando che nelle prossime settimane definirà ufficialmente il contesto di tali discussioni. Ha però posto tre condizioni: la Francia non sosterrà i costi della sicurezza altrui, non comprometterà le proprie necessità difensive e la decisione finale spetterà sempre al presidente, in qualità di capo delle forze armate.