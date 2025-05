Macron ipotesi armi atomiche francesi nei Paesi alleati

Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto di avviare un dibattito sulla condivisione del deterrente nucleare francese con gli alleati, ispirandosi al modello statunitense. Questa iniziativa segna un'importante evoluzione nella strategia di sicurezza francese e riafferma il ruolo della Francia nel contesto geopolitico globale, già al centro di discussioni dall’inizio della guerra in Ucraina.

Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto pronto ad “aprire una discussione sulla condivisione del deterrente nucleare francese” con altri Paesi, sulla falsariga di quanto avviene già da decenni da parte degli Stati Uniti. Il tema era già stato sollevato più di una volta dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, ma nel corso. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Macron, ipotesi armi atomiche francesi nei Paesi alleati

Le notizie più recenti da fonti esterne

Macron pronto ad aprire l'ombrello nucleare: ipotesi armi atomiche nei Paesi alleati

Si legge su today.it: Mentre crescono i timori di un disimpegno degli Stati Uniti dall'Ucraina, il presidente francese dice di voler aprire una discussione sulla presenza delle armi nucleari francesi in Polonia e in German ...

Cremlino a Macron, 'armi nucleari non aiuteranno la sicurezza'

Come scrive ansa.it: "La proliferazione di armi nucleari in Europa non favorirà la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità nel continente". (ANSA) ...

Macron si sbilancia e apre all’atomica francese nelle basi dei Paesi alleati

Lo riporta msn.com: Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato del conflitto in Ucraina e della possibilità di armi nucleari francesi nei Paesi alleati.

