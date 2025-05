Macellazioni clandestine e vendita in nero di capre e pecore | inchiesta choc in Veneto

Un'inchiesta choc in Veneto ha svelato un inquietante giro di macellazioni clandestine e vendita illegale di capre e pecore. Tra Padova, Rovigo e Venezia, emergono gravi irregolarità: rimozione e riutilizzo delle marche auricolari, trasporto non autorizzato di ovini e condizioni di allevamento precarie. Una situazione allarmante che solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare e il benessere animale.

Macellazioni clandestine, vendita illegale di animali vivi, rimozione e riutilizzo delle marche auricolari e trasporto di ovini su mezzi non autorizzati. Sono queste le principali irregolarità riscontrate in una serie di allevamenti di capre e pecore tra le province di Padova, Rovigo e Venezia. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Macellazioni clandestine e vendita in nero di capre e pecore: inchiesta choc in Veneto

