Mace al timone per una residency che celebra la clubculture e il ritorno alle origini. Da oggi a domenica, il District 272 ospiterà cinque notti ad alto volume, con performance di artisti come Venerus, Go Dugong e Lamusa II. Un'occasione imperdibile per vivere la magia della scena clubbing contemporanea.

"Questa residency è allo stesso tempo una nuova sfida e un ritorno alle origini" spiega Mace raccontando le cinque notti ad alto volume che lo vedono alla consolle del District 272 da oggi a domenica, con protagonisti della scena clubbing come Venerus, Go Dugong, Lamusa II, Luce Clandestina, Evissimax, Miss Jay, Bianca Intensa, Blinky, Luwei, XIII. "Assieme al team di C2C abbiamo creato una line-up bilanciata tra artiste e artisti, mettendo assieme care amicizie e nuovi talenti in cui crediamo molto, ciascuno con il proprio personalissimo approccio al dancefloor", racconta il producer e beatmaker milanese, al secolo Simone Benussi, 42 anni. "Negli ultimi anni ho suonato quasi solo su grandi palchi. È una sensazione straordinaria, ma con questo progetto volevo tornare in una dimensione intima, che mi permettesse di stare vicino al dancefloor, guardare le persone negli occhi, sentirmi libero di suonare qualsiasi cosa mi passi per la mente e creare un ‘viaggio personalizzato’, diverso ogni sera, per le persone che avrò davanti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mace al timone:: "Salviamo la club-culture"

