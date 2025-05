Maccarese sicurezza idraulica del fiume Arrone | lavori in fase di completamento

Il 14 maggio 2025, a Maccarese, si stanno ultimando i lavori per il ripristino della sicurezza idraulica del fiume Arrone, nel tratto urbano di viale di Castel San Giorgio. L'intervento, coordinato dalla Regione Lazio, Comune di Fiumicino e Consorzio di Bonifica, mira a garantire una maggiore tutela del territorio e della comunità locale.

Fiumicino, 14 maggio 2025 – Sono in fase di completamento gli interventi di ripristino dell'ufficiosità idraulica del fiume Arrone, nel tratto urbano di viale di Castel San Giorgio, in località Maccarese. I lavori sono coordinati dal dalla Regione Lazio, dal Comune di Fiumicino e dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord. L'intervento, necessario per gara ntire la sicurezza idraulica del territorio e valorizzare l'intero asse fluviale, è stato effettuato a completamento dei lavori già precedentemente appaltati e a seguito della rapida ricrescita delle vegetazioni infestanti lungo i muraglioni del fiume, per garantire il libero deflusso delle acque e a tutela dell'asta dell' Arrone.

Maccarese, sicurezza idraulica del fiume Arrone: lavori in fase di completamento

