Ma che cosa… Terremoto imbarazzo al TG1 | perché l’inviata scompare all’improvviso

Un momento di caos ha colpito il Tg1 durante la diretta del mattino, quando l’inviata Francesca Coppola, collegata da Napoli per la copertura del terremoto, è scomparsa all’improvviso dallo schermo. Un'inattesa scritta sullo sfondo ha lasciato il pubblico e i colleghi in imbarazzo, generando reazioni sui social e domande sull'accaduto.

Momenti di caos al Tg1 durante la diretta del mattino. Collegata da Napoli per raccontare le forti scosse di terremoto avvertite ieri in tutta la città, la giornalista Francesca Coppola è stata improvvisamente esclusa dall'inquadratura. Alle sue spalle compariva chiaramente una scritta. Da qui la polemica: sui social c'è chi scrive che il cameraman avrebbe spostato la telecamera deliberatamente per non fare leggere al pubblico la frase su quel muro. La scena è andata in onda durante l'edizione condotta da Sonia Sarno, mentre il telegiornale affrontava il tema delle scosse con epicentro nei Campi Flegrei, che hanno superato magnitudo 4. Durante il collegamento in diretta da via Solfatara, l'inquadratura sulla giornalista della Tgr Campania è stata interrotta bruscamente. Il cameraman, accortosi del contenuto visibile sul muro, ha spostato rapidamente la telecamera, riprendendo le strade circostanti con movimenti confusi e privi di un chiaro intento narrativo.