Lutto nel mondo industriale pratese è morto Piero Innocenti

Prato piange la scomparsa di Piero Innocenti, storico direttore acquisti di Capp Plast, un'azienda simbolo dell'industria locale specializzata nella produzione di imballaggi flessibili. Con 63 anni di esperienza, Innocenti ha contribuito in modo significativo al successo dell'azienda, lasciando un'eredità importante nel settore. Aveva 73 anni.

Prato, 14 maggio 2025 – Lutto a Prato per la scomparsa di Piero Innocenti. Era direttore acquisti dell'azienda Capp Plast con sede a Prato e Capalle, dal 1960 leader in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi. Innocenti, 73 anni, era il direttore acquisti di Capp Plast, dove si occupava soprattutto di materie prime, della parte promozionale per il lancio dei nuovi prodotti e delle fiere che hanno avuto un ruolo chiave nella crescita dell'azienda. Innocenti si occupava anche delle sponsorizzazioni di Capp Plast, sempre attente al sociale e allo sport. Come non ricordare il legame col mondo del ciclismo, con vittorie degne di nota su scala nazionale. Tanto da portare Innocenti a diventare uno dei primi organizzatori del Gran Premio Industria e Commercio di Prato e a dare una mano organizzativa in concomitanza con i passaggi dalla città del Giro d'Italia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto nel mondo industriale pratese, è morto Piero Innocenti

Approfondimenti da altre fonti

Lutto nel mondo industriale pratese, è morto Piero Innocenti

Secondo msn.com: Aveva 73 anni. Una delle figure di riferimento dell’azienda Capp Plast. “Aveva sempre una buona parola per tutti. Ha insegnato il mestiere a tanti di noi. E' stato un precursore del marketing odierno.

Lutto nel mondo del tessile. È morto Fabrizio Baldini

Da msn.com: Imprenditore lungimirante, figura di riferimento negli anni d’oro del distretto. Aveva 76 anni. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 alle Carceri. .

Potrebbe interessarti su Zazoom

Germania, un cigno in lutto ritarda venti treni

In Germania, un cigno ha bloccato una linea ferroviaria dopo la morte del suo partner. Disperato, l'animale in lutto, non voleva lasciare il suo defunto compagno.