Lutto all' Università è morta la prof Angela Mezzasalma | Grandi doti umane e spiccata sensibilità

Lutto all'Università per la scomparsa della professoressa Angela Mezzasalma, associato di Fisica Sperimentale al Dipartimento di MIFT. Riconosciuta per le sue straordinarie doti umane e la spiccata sensibilità, Mezzasalma ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di colleghi e studenti, rendendo la comunità accademica più forte e coesa.

Associato di Fisica Sperimentale del Dipartimento di "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" (MIFT), Mezzasalma, durante la sua lunga carriera accademica ha ricoperto numerosi

