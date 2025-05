L’Uruguay si prepara a dare l’addio a Jose Mujica

L'Uruguay si appresta a salutare José Mujica, l'amato ex presidente, scomparso all'età di 89 anni. Il presidente Yamandú Orsi ha confermato la triste notizia, dopo che Mujica aveva scelto di interrompere le cure per il cancro esofageo, optando per la tranquillità di un hospice negli ultimi mesi della sua vita.

L'Uruguay si prepara a dare l'addio all'ex presidente José Mujica, morto a 89 anni. Il presidente dell'Uruguay, Yamandú Orsi, ha annunciato la sua morte, avvenuta quattro mesi dopo che Mujica aveva deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche per il cancro esofageo e di entrare in hospice nel suo ranch di tre stanze alla periferia di Montevideo, la capitale dell'Uruguay. Orsi ha fatto visita ai parenti di Mujica.

