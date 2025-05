Lupin 4 si farà | ecco cosa sappiamo della quarta stagione

Lupin 4 si farà! La quarta stagione della celebre serie Netflix con Omar Sy è in produzione e promette nuove emozionanti avventure per Assian Diop, il carismatico ladro gentiluomo. Scopriamo insieme cosa ci attende in questo attesissimo ritorno e quali sorprese riserverà agli oltre 70 milioni di fan in tutto il mondo.

La quarta stagione di Lupin, acclamata serie televisiva Netflix con Omar Sy, è attualmente in produzione. Le spericolate avventure di Assian Diop, amato protagonista e ladro gentiluomo sulla scia di Arsenio Lupin, sono infatti pronte a tornare. Dopo il successo dei precedenti capitoli, ecco cosa sappiamo finora su questa nuova stagione. Cosa sappiamo su Lupin 4, la serie Netflix con Omar Sy. Diventata un fenomeno globale in poco tempo, e liberamente ispirata all’opera e al personaggio nati dalla mente dello scrittore Maurice Leblanc, Lupin tornerà prossimamente su Netflix. Le riprese a Parigi infatti sono già iniziate. Anche se non conosciamo ancora una data di uscita precisa, dal breve video visibile sui loro canali social pubblicato recentemente, immaginiamo che l’attesa non sarà troppo lunga. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Lupin 4 si farà: ecco cosa sappiamo della quarta stagione

