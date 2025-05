Lundini tra trapianti a Istanbul e Fika a Stoccolma in Faccende complicate

Un recente viaggio ha portato Valerio Lundini a esplorare due mondi opposti: la Turchia, dove ha indagato sui trapianti di capelli, e la Svezia, immerso nella ritualità della “Fika”. In queste esperienze, Lundini ha svelato l'essenza di pratiche culturali inaspettate, rivelando storie e connessioni che uniscono le due nazioni.

Un recente viaggio ha portato Valerio Lundini in due destinazioni molto diverse: la Turchia per approfondire il tema dei trapianti di capelli e la Svezia per immergersi nella tradizionale esperienza della "Fika". In entrambe le mete, il conduttore ha saputo cogliere l'essenza di fenomeni inaspettati, dando vita a una narrazione originale e vivace che unisce .

