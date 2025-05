L’ultimo saluto a Enzino | Un ristoratore innovativo con la passione per le bocce

Montaione, 14 maggio 2025 – La comunità piange la scomparsa di Enzo Iuppa, ristoratore innovativo e appassionato giocatore di bocce. Con il suo spirito generoso e il costante impegno, Enzo ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei suoi concittadini. Il sindaco Paolo Pomponi lo ricorda come un amico di paese e un grande lavoratore.

Montaione, 14 maggio 2025 – “Con Enzo, se ne va un amico di paese, un gran lavoratore. E una persona per bene, soprattutto”. Nel porgere le condoglianze alla famiglia, il sindaco Paolo Pomponi ha così ricordato Enzo Iuppa, scomparso due giorni fa a 70 anni. Lascia la figlia Giulia, i fratelli, le cognate ed i nipoti. E tanti montaionesi (e non) sui social gli hanno reso omaggio. Enzo era originario della Sicilia: i suoi genitori, da Geraci (un piccolo borgo non distante da Palermo) si trasferirono in Toscana ancor prima che nascesse, oltre settant’anni fa, nel lontano 1951. E dopo qualche anno trascorso nella provincia pisana, Enzo e la sua famiglia arrivarono a Montaione quando lui era ancora bambino. In paese, Enzo era conosciuto soprattutto come ristoratore: ha gestito per anni la pizzeria “L’Erasmus“, in via Kennedy. 🔗Leggi su Lanazione.it