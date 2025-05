L’ultimo mistero su La Barbera trasferito e poi rimandato in Sicilia per indagare sulle stragi

L'ultimo mistero riguardante La Barbera si infittisce, con il suo trasferimento e il successivo rimpatrio in Sicilia per approfondire le indagini sulle stragi. Nei giorni scorsi, la figlia dell'ex questore di Palermo è stata convocata a Caltanissetta per un interrogatorio, durante il quale ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

