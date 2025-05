Lula su Ancelotti | carenza di talenti e innovazione per la Seleção verso il Mondiale 2026

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha commentato l'assunzione di Carlo Ancelotti alla guida della Seleção, sottolineando le sfide legate alla carenza di talenti e innovazione in vista del Mondiale 2026. Nonostante la solida carriera del tecnico italiano, Lula esprime preoccupazione sul futuro del calcio verdeoro.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso le sue opinioni in merito all'assunzione dell'italiano Carlo Ancelotti alla guida della Nazionale verdeoro, dichiarando che il tecnico vanta un'ottima carriera nel mondo del calcio. Tuttavia, in questo contesto, il capo dello Stato ha evidenziato come il nostro attuale organico sia privo di giocatori d'eccellenza, .