Luis Henrique Inter, Pedullà convinto: «Ha già sposato il progetto! Ecco cosa serve per prenderlo». Le ultime sulla trattativa. L’obiettivo numero uno dei dirigenti del calciomercato Inter per l’estate, da chiudere prima dell’inizio del Mondiale per Club, è senza dubbio Luis Henrique. Questo quanto scrive il giornalista Alfredo Pedullà nel suo editoriale per Sportitalia riguardo alla trattativa per l’esterno del Marsiglia. LUIS HENRIQUE INTER – « Dicono: non disturbate il conducente quando c’è una scudetto da assegnare e anche una Champions. Giusto, ma il mercato non ha la sveglia puntata, nel senso che la sveglia non c’è e ogni giorno può essere quello giusto per pensare al futuro con ambizioni sempre più elevate. Si spiegano così le mosse dell’Inter che il 31 maggio si giocherà la vita in Champions: prima Sucic per il centrocampo, quindi l’assalto a un esterno di talento come Luis Henrique che ha sposato il nerazzurro e adesso serve avvicinarsi ai 30 milioni chiesti dall’OM (una necessità cedere un pezzo pregiato entro il 30 giugno per motivi di bilancio) ». 🔗Leggi su Internews24.com