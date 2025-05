Luis Henrique Inter passi avanti nella trattativa con l’OM! Cosa manca per chiudere?

L'Inter sta facendo significativi passi avanti nella trattativa per Luis Henrique con l'Olympique Marsiglia. Secondo il Corriere dello Sport, si stanno definendo i dettagli finali per chiudere l'affare. Resta da capire cosa manchi per completare questa operazione: ecco le ultime novità sulla situazione dell'esterno brasiliano.

Luis Henrique Inter, passi avanti nella trattativa con l’OM! Cosa manca per chiudere? Le ultime sulla situazione dell’esterno. Cosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulla situazione Luis Henrique, obiettivo del calciomercato Inter: LUIS HENRIQUE- « L’Inter rimane proiettata più avanti che mai. Dopo aver già prenotato il centrocampista Petar Sucic della Dinamo Zagabria, adesso l’obiettivo è quello di chiudere l’affare per il brasiliano Luis Henrique del Marsiglia e metterlo a disposizione di Inzaghi in vista del Mondiale per Club, al via tra un mese esatto. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con i dirigenti della società francese, con cui c’è ancora una leggera distanza sulla quotazione del cartellino. I transalpini chiedono non meno di 30 milioni, l’Inter ne offre 25 con i bonus inclusi e in più può vantare un accordo già raggiunto con gli agenti del giocatore sulla base di un quinquennale. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, passi avanti nella trattativa con l’OM! Cosa manca per chiudere?

