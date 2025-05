Luis Henrique al Mondiale con l’Inter nonostante… Buchanan – CdS

Luis Henrique è pronto a rappresentare l'Inter al Mondiale per Club, ma le trattative con il Marsiglia si intensificano. Mentre si attende un decisivo summit tra le due squadre, Tajon Buchanan non sarà il giocatore a finanziare questa operazione. Nel frattempo, l'Inter è vicina a completare un secondo acquisto strategico.

Luis Henrique viaggia verso il Mondiale per Club con l’Inter. Nei prossimi giorni, si attende un summit (forse l’ultimo) tra i dirigenti nerazzurri e quelli del Marsiglia. Ma a finanziarlo non sarà Tajon Buchanan. SECONDO ACQUISTO – Manca poco anche per il secondo acquisto anticipato dell’Inter. Dopo Petar Sucic, presto Viale della Liberazione chiuderà anche per Luis Henrique. Il brasiliano, che domenica ha raggiunto l’accesso alla prossima Champions League con il Marsiglia di Roberto De Zerbi, ha ormai trovato da tempo l’accordo con l’Inter sulla base di un quinquennale. Ma ora i dirigenti dell’Inter devono accordarsi col Marsiglia. I nerazzurri offrono 25 milioni bonus compresi, il Marsiglia ne chiede 30. Insomma, c’è da trovarsi a metà strada. E nei prossimi giorni, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo incontro. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique al Mondiale con l’Inter, nonostante… Buchanan – CdS

