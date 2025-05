Luigi Abete neo presidente di Confindustria Cultura Italia

Luigi Abete è stato eletto nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia durante l'ultima riunione del consiglio generale, svoltasi il 12 maggio 2025. Confindustria Cultura Italia rappresenta le imprese italiane nei settori culturali e creativi, sostenendo lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Durante l’ultima riunione del consiglio generale, tenutasi martedì 12 maggio 2025, Luigi Abete viene eletto presidente di Confindustria Cultura Italia, la federazione che, attraverso le associazioni aderenti al sistema Confindustria, rappresenta le imprese italiane attive nei settori culturali e creativi. Contestualmente, viene ufficializzata anche la nomina di Nicoletta Righi, esponente dell’Associazione Italiana Editori (Aie), come direttrice della Federazione. Abete, che lascia pochi giorni fa la presidenza dell’Associazione Imprese Culturali e Creative (Aicc), succede a Innocenzo Cipolletta e Fabio Del Giudice, ai quali rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli anni precedenti. Nel suo discorso di insediamento, sottolinea il ruolo strategico della federazione per lo sviluppo dell’industria culturale nazionale, ribadendo l’impegno a proseguire con determinazione nel percorso di consolidamento e crescita del comparto. 🔗Leggi su Ildenaro.it