Il caso Pfizer solleva questioni cruciali sulla trasparenza. Milano, 14 maggio (askanews) - L'azienda ha annunciato che collaborerà con la Corte, fornendo risposte concrete per chiarire le proprie argomentazioni, in merito all'assenza di documenti pertinenti. Un passo importante per garantire la fiducia pubblica e la responsabilità nelle pratiche aziendali.

Milano, 14 mag. (askanews) - Risponderemo "concretamente a ciò che la Corte ci chiede di fare in termini di trasparenza, perché sembrerebbe davvero che non abbiamo sufficientemente giustificato le nostre argomentazioni per giustificare il fatto che non ci sono documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta". Così la portavoce della Commissione Europea, Paula Pinho, ha risposto ai giornalisti sul caso Pfizer dopo che il Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia ha annullato, con una sentenza emessa a Lussemburgo, la decisione con cui la Commissione ha negato a una giornalista del New York Times l'accesso ai messaggi Sms scambiati tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, tra il primo gennaio 2021 e l'11 maggio 2022, riguardo ai vaccini anti-Covid. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Ue sul caso Pfizer: risponderemo alla Corte sulla trasparenza

