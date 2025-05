L’Ue dà il via libera al 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

L'Unione Europea ha approvato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato a contrastare le nuove petroliere "fantasma” utilizzate per eludere le restrizioni sul petrolio. Le misure si estendono anche alle attività ibride del Paese, rafforzando l'impegno europeo nella lotta contro le pratiche illegali e le aggressioni russa.

L’ Unione europea ha approvato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure prendono di mira le nuove petroliere “fantasma” utilizzate per aggirare le sanzioni esistenti volte a limitare le esportazioni di petrolio russo. Riguardano inoltre le attività ibride della Russia, le violazioni dei diritti umani e l’uso di armi chimiche. Queste nuove sanzioni sono indipendenti da quelle massicce previste nel caso in cui Mosca si rifiuti di negoziare e accettare un cessate il fuoco di 30 giorni già accettato da Kiev e richiesto dai suoi alleati occidentali. Il pacchetto è stato adottato all’ unanimità, quindi votato anche da Stati come Ungheria e Slovacchia. Solo due Paesi membri devono ancora passare attraverso i rispettivi parlamenti nazionali, ma si tratta solo di un aspetto procedurale. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Ue dà il via libera al 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Potrebbe interessarti su Zazoom

Per Zelensky le nuove sanzioni alla Russia non bastano

La guerra affligge l' Ucraina da 43 giorni. Per il Pentagono, il Paese ha la possibilità di vincere la guerra contro la Russia.