Lucio Corsi? Molto dolce A Eurovision 2025 faccio il tifo per lui e per l’Albania Ci sentiamo tutti connessi positivamente | così Gabry Ponte dopo l’esibizione

L'esito non era scontato affatto, ma la platea di Eurovision Song Contest 2025 al St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, è impazzito per le note di "Tutta l'Italia". Ecco come il disc jockey, e produttore Gabry Ponte è riuscito a portare San Marino alla Finalissima di sabato 17 maggio. Alla resa dei conti finali dei voti la strada era spianata verso lo step successivo. Una annata d'oro per l'ex Eiffel 65 che ha messo a segno la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo 2025 come autore della sigla ufficiale, "Tutta l'Italia" appunto, il sold out allo stadio San Siro di Milano del 28 giugno e, infine, la partecipazione a Eurovision Song Contest 2025. Abbiamo incontrato Gabry Ponte subito dopo la "promozione" in diretta di ieri sera. Cosa ti ha colpito di Eurovision e che atmosfera respiri in questi giorni? Si respira un'atmosfera di grande festa di grande evento di spettacolo, ma anche di squadra comune con tutti gli altri artisti, anche se ci siamo conosciuti da poco c'è proprio una atmosfera tranquilla e rilassata, certo c'è la competizione ma allo stesso tempo c'è anche la sensazione di partecipare a un evento che connette le persone e crea un'esperienza positiva Per la performance sul palco quali idee avevate sul campo e come siete arrivati al focus finale dello show? Siamo partiti dallo spettacolo che abbiamo messo in scena all'Ariston che stato realizzato in collaborazione con il team di Laccio.