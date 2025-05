lucio corsi incanta gabri ponte per san marino passa alla finale divertenti gli svedesi kaj e tommy cash con la sua espresso macchiato

A Basilea, la 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest ha preso il via con grande entusiasmo. Lucio Corsi ha incantato il pubblico e Gabri Ponte con la sua esibizione di "Volevo essere un duro", guadagnandosi un posto in finale. Divertenti anche i svedesi Kaj e Tommy Cash, protagonisti con il loro "Espresso Macchiato".

( L aPresse) – A Basilea, in Svizzera la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Nella serata delle prime semifinali si è esibito Lucio Corsi che partecipa come rappresentante per l’Italia con la sua ‘Volevo essere un duro’. Leggi anche › Eurovision 2025. Tutti i cantanti del Song Contest, la scaletta della prima semifinale e dove vedere lo show Sul palco anche “Gabry Ponte” con “Tutta l’Italia” in gara per San Marino. Tra i primi a esibirsi anche Tommy Cash con la sua “Espresso macchiato”. Leggi anche › Eurovision 2025, chi vince? Le possibilità di Lucio Corsi secondo i bookmakers Tra i paesi che si sono esibiti passano alla Finale di sabato 17 maggio, oltre ai cinque “Big Five” (Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito) e alla Svizzera (paese ospitante): Norvegia – Kyle Alessandro – “Lighter” Albania – Shkodra Elektronike – “Zjerm” Svezia – KAJ – “Bara Bada Bastu” Islanda – Væb – “Róa” Paesi Bassi – Claude – “C’est La Vie” Polonia – Justyna Steczkowska – “Gaja” San Marino – Gabry Ponte – “Tutta l’Italia” Estonia – Tommy Cash – “Espresso Macchiato” Portogallo – Napa – “Deslocado” Ucraina – Ziferblat – “Bird of pray” Esclusi: Slovenia – Klemen – “How much time do we have left” Belgio – Red Sebastian – “Strobe Lights” Azerbaigian – Mamagama – “Run With U” Croazia – Marko Bošnjak – “Poison Cake” Cipro – Theo Evan – “Shh” iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Eurovision 2025: la prima serata in 1 minuto iO Donna. 🔗Leggi su Iodonna.it