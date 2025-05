Lucio Corsi è in attesa della finale dell' Eurovision Song Contest afferma che un' è un' esperienza che gli insegnerà qualcosa per il futuro

Lucio Corsi, pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest, condivide la sua entusiasmo per questa avventura. Sottolinea l'importanza di questa esperienza, convinto che possa arricchirlo professionalmente. "L’Eurovision è una nuova grande esperienza per me e sono sicuro che mi insegnerà a fare questo lavoro in modo migliore in futuro", afferma dopo la sua esibizione nella prima semifinale.

“ S ono felice. L’ Eurovision Song Contest è una nuova grande esperienza per m e e sono sicuro che può insegnarmi qualcosa per fare questo lavoro in un modo migliore nel futuro”. Sono le parole di Lucio Corsi, dopo essersi esibito come ospite – è già qualificato per la finale – nella prima semifinale della manifestazione (la seconda è in programma giovedì 15, poi la finale sabato 17). Leggi anche › Eurovision 2025, chi vince? Le possibilità di Lucio Corsi secondo i bookmakers “ Mi sono preparato in Toscana, con mio fratello e mia sorella, ovvero i miei due cani, Era e Enea che mi hanno guardato e staranno davanti alla tv anche per la finale, e con il resto della mia famiglia – racconta il cantautore che porta in Europa la sua Volevo essere un duro -. E poi sono stato in tour: amo suonare davanti alla gente”. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lucio Corsi è in attesa della finale dell'Eurovision Song Contest, afferma che un' è un'esperienza che gli insegnerà qualcosa per il futuro"

Cosa riportano altre fonti

Eurovision, Lucio Corsi si esibisce nella prima semifinale e vola dritto in finale. VIDEO

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Eurovision, Lucio Corsi si esibisce nella prima semifinale e vola dritto in finale. VIDEO ...

Eurovision Song Contest 2025: Lucio Corsi brilla nella prima esibizione in attesa della finale

Lo riporta msn.com: GROSSETO - La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 ha visto ieri sera il debutto di quindici artisti sul palco della St. Jakobshalle di Basilea, ma l'attenzione del pubblico italiano era ...

Eurovision 2025, lo show di Lucio Corsi a Basilea: Gabry Ponte in finale

Secondo msn.com: Lucio Corsi tra i protagonisti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, con la sua “Volevo essere un duro”. Il cantautore italiano è già qualificato di diritto alla finale.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci”

Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro.