Lucciole e storia della Caffarella passeggiata serale guidata

Tornano le passeggiate serali al Parco della Caffarella, un'occasione unica per scoprire le lucciole nel loro habitat naturale. Questa attività, inserita nel programma di visite guidate e iniziative didattiche del Centro Servizi al Turismo in collaborazione con l’Ente Regionale Parco dell’Appia Antica, offre un percorso affascinante tra natura e storia. Un'esperienza da non perdere!

