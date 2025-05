Lucca si espone sul suo futuro | Io alla Juve? Non ho parlato con nessuno In questo momento ho un solo pensiero Le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, si esprime sul suo futuro calcistico, chiarendo di non avere attualmente contatti con la Juventus. Le sue dichiarazioni sono incisive e lasciano intendere che il suo unico pensiero è concentrato su altre priorità, mentre la sua situazione resta incerta nel calciomercato. Il futuro di Lucca è tutto da scrivere.

Lucca, attaccante dell’Udinese, si espone sul suo futuro: attualmente non ci sono contatti con la Juve, ha solo un pensiero. Il futuro di Lorenzo Lucca è ancora tutto da scrivere. L’attaccante dell’ Udinese è nel mirino del calciomercato Juve, anche se non sembra particolarmente interessato ad ascoltare voci su un suo possibile trasferimento. È questo quanto traspare da un’intervista rilasciata a Sky Sport, a cui ha negato contatti. Le sue parole. PAROLE – « Io penso solamente a concentrarmi partita dopo partita, è fondamentale per me. Non ho parlato con nessuno. In questo momento sono contento qui a Udine, sono felice di vestire questa maglia e di giocare in questo stadio che è molto importante ». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com