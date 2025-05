Lucca Juventus dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza | così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri Ultime

Lorenzo Lucca potrebbe presto diventare un obiettivo prioritario per la Juventus. Dopo il contatto con l'Udinese a gennaio e l'attenzione ricevuta da uno scout durante la partita contro il Monza, i bianconeri sono pronti a seguirne da vicino il percorso. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del giovane attaccante.

Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: tutti gli aggiornamenti. Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli non sta perdendo di vista l’attaccante dell’ Udinese per cui c’era già stato un contatto col club friulano a gennaio. Inoltre, nel match contro il Monza, in cui Lucca è andato a segno, era presente uno scout bianconero per osservare il bomber ex Ajax. L’obiettivo del calciomercato Juve è quello di prendere Osimhen ma anche un altro attaccante nel caso di addio di Kolo Muani. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri. Ultime

