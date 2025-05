Lucca Juve i bianconeri l’hanno messo in lista! Piace ad altri club italiani ma… Svelato il piano per arrivare all’attaccante

La Juventus ha messo nel mirino Lorenzo Lucca come possibile rinforzo in attacco, accostandolo a Victor Osimhen. Nonostante l'interesse di altri club italiani, il piano bianconero per arrivare all'attaccante si fa sempre più concreto. Scopriamo le ultime novità e le strategie di calciomercato del club, secondo il giornalista Alfredo Pedullà.

Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista come attaccante da accostare a Osimhen: tutte le novità. Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato le possibili mosse del calciomercato Juve in attacco, soffermandosi su quello che potrebbe essere il futuro di Lorenzo Lucca, attaccante dell’ Udinese. PAROLE – « Osimhen è il primo della lista e ha messo la Juventus al primo posto sia con la Champions che senza Champions. Bisognerà seguire la trattativa perché il Napoli cercherà fino alla fine di mandarlo da un’altra parte ma la strategia della Juve è quella di fare Osimhen più un altro attaccante. Vanno seguiti il profilo di Lorenzo Lucca che piace ad altre società italiane ma anche Krstovic che è in uscita da Lecce, non sottovaluterei la vicenda Kolo Muani se ci fosse il rinnovo del prestito ed è stato anche proposto Hojlund». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista! Piace ad altri club italiani ma… Svelato il piano per arrivare all’attaccante

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lucca "osservato speciale" della Juve: emissari bianconeri lo hanno visionato contro il Monza

Scrive tuttojuve.com: Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 dell'Udinese, è tra gli "osservati speciali" della Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato dal collega ...

Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni

Secondo juventusnews24.com: Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni in vista della prossima sessione estiva Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto rigu ...

Pagina 0 | Lucca salta la Juve... per ora: Giuntoli, i contatti e il retroscena Conte

Scrive tuttosport.com: Grandi manovre in attacco: il centravanti arrivato a quota 11 gol in campionato non giocherà contro i bianconeri per squalifica ma resta in lista. E Se Kolo Muani torna al ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.