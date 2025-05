Lucca inaugurato il nuovo sottopasso fra la stazione e gli spalti delle Mura

Lucca, 14 maggio 2025 - È stato inaugurato oggi il nuovo sottopasso ciclopedonale che unisce la stazione ferroviaria di piazzale Ricasoli agli splendidi percorsi intorno alle Mura di Lucca. All'evento hanno partecipato il sindaco Mario Pardini e il presidente del Consiglio Comunale Enrico Torrini, sottolineando l'importanza di questa infrastruttura per la mobilità cittadina.

Lucca, 14 maggio 2025 - Questa mattina è stato inaugurato il nuovo sottopasso ciclopedonale che collega i percorsi intorno alle Mura di Lucca connessi con il centro storico e la stazione ferroviaria in piazzale Ricasoli. Oltre al sindaco Mario Pardini al presidente del Consiglio Comunale Enrico Torrini e all'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani erano presenti il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, gli assessori comunali Paola Granucci, Moreno Bruni, Remo Santini, la dirigente Antonella Giannini e i tecnici comunali, per l'impresa edile SAF il titolare Maurizio Bindi, gli ingegneri Paolo Barsotti, Enrico Favilla, Marco Pieri, l'archeologa Elisabetta Abela. Lucca, inaugurato il nuovo sottopasso fra la stazione e gli spalti delle Mura "Si tratta di un'opera strategica per la città che abbiamo portato a conclusione in poco meno di due anni in una zona che soffre da anni per la congestione del traffico veicolare che incrocia l'intenso flusso pedonale della stazione – afferma il sindaco Pardini – in questo modo oltre a riqualificare l'area avremo finalmente una nuova funzionalità, un percorso protetto e sicuro per la mobilità dolce e il traffico potrà essere più fluido.

