Lucarelli | Questo mondo mi fa paura

Nel suo nuovo romanzo, Carlo Lucarelli esplora le sfumature del dolore, della vendetta e del perdono. Un thriller intimo che invita a riflettere sulle complessità dei sentimenti umani, in cui il protagonista si trova a confrontarsi con emozioni profonde e inquietanti. Un’opera che testimonia la vulnerabilità e la forza di un'anima in cerca di risposte.

Dolore, vendetta, perdono. Sono queste le parole attraverso le quali si può riassumere il senso del suo nuovo romanzo? Carlo Lucarelli annuisce: "È proprio così. È un romanzo fatto di vendetta ma anche di sentimenti. Ed è soprattutto per me un libro strano, un thriller intimo. Il protagonista non sono io, a me non è mai capitato fortunatamente nulla di quello che racconto. Eppure per scriverlo ho dovuto rubare cose alla mia esperienza di padre, anche se ho un rapporto meraviglioso con le mie due figlie quattordicenni. E questo mi ha fatto paura, non mi era mai capitato". Perché ‘ Almeno tu ’ (Einaudi) racconta di un uomo come tanti a cui succede una tragedia terribile e inattesa: l’unica figlia adolescente muore in un incidente mentre è in compagnia di amici. Qualcuno comincia a insinuare dubbi sulla dinamica dell’accaduto e l’esistenza del padre si sgretola. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lucarelli: "Questo mondo mi fa paura"

Se ne parla anche su altri siti

Carlo Lucarelli: «Da Nerone a Tolstoj, la diversità che fa paura al potere». Arriva la docuserie programma "La nave dei folli. Oltre la ragione"

Lo riporta msn.com: Sono passati alla storia come eccentrici, pazzi. Carlo Lucarelli in una docuserie Sky Exclusive, “La nave dei folli. Oltre la ragione”, da oggi su Sky Arte e Now, racconta le loro vite ...

Daniela Martani accusa Selvaggia Lucarelli di “averla fatta fuori dalla tv”. La scrittrice replica

Riporta ultimenotizieflash.com: Selvaggia Lucarelli mi ha fatto fuori dalla tv” ha detto Daniela Martani. L’ex hostess ha poi aggiunto: “il personaggio di cui ho avuto veramente paura, a livello mediatico, è Selvaggia ...

Maremoto in Asia: che paura per Cristiano Lucarelli e Enzo Maresca

Lo riporta nove.firenze.it: Tra i turisti anche un nutrito gruppo di calciatori, tra i quali il giocatore del Livorno Cristiano Lucarelli e il centrocampista della Fiorentina Enzo Maresca, entrambi salvi ma sconvolti per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Selvaggia Lucarelli critica Chiara Ferragni dopo l'intervista con Fabio Fazio

Selvaggia Lucarelli ha espresso critiche nei confronti di Chiara Ferragni a seguito dell'intervista dell'influencer nel programma televisivo Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio.