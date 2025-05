Luca Favilla e Camilla Mola in attesa del loro primo bambino

Luca Favilla e Camilla Mola si preparano a dare il benvenuto al loro primo bambino! Il coach di Ballando con le stelle condivide la gioia della paternità imminente con i fan, rendendo pubblico questo sogno che si avvera. Scopri tutti i dettagli su Donne Magazine!

Il coach di Ballando con le stelle condivide la gioia della paternità imminente con i suoi fan. Luca Favilla annuncia la dolce attesa della compagna: un sogno che si avvera su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Luca Favilla e Camilla Mola in attesa del loro primo bambino

Le notizie più recenti da fonti esterne

Luca Favilla di Ballando con le stelle presto papà: “Non trovo le parole”

Come scrive dilei.it: Luca Favilla ha utilizzato il suo canale social ufficiale per annunciare che presto diventerà papà. Il ballerino ha condiviso una dolce dedica ...

Chi è Luca Favilla? Età, fidanzata e Instagram

Si legge su novella2000.it: Nella lista dei ballerini professionisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle c’è Luca Favilla. Conosciamo tutto ciò che c’è da sapere sul maestro: età, la vita privata ...

Federica Nargi e Favilla, stoccate a Guaccero-Pernice e Pellegrini-La Rocca/ “Terzi a Ballando perché…”

Da ilsussidiario.net: Luca Favilla e Federica Nargi dopo la finale di Ballando con le stelle: frecciatine al veleno contro Pellegrini-La Rocca e ... Federica Nargi e Luca Favilla volano sempre più in alto a Ballando ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.