Luca Favilla di Ballando con le stelle presto papà | Non trovo le parole

Luca Favilla, uno dei volti più amati di "Ballando con le stelle", si prepara a vivere una nuova e emozionante avventura: diventerà papà! Attivo nel programma dal 2018 e con una carriera iniziata a "Amici", il talentuoso ballerino di danze latino-americane ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata.

Luca Favilla è uno dei volti più amati di Ballando con le stelle. Il ballerino, infatti, è nel cast degli insegnanti di danza del programma televisivo dal 2018, dopo aver partecipato al talent show di Mediaset, Amici. L'esperto di danze latino-americane è stato sempre molto riservato riguardo la sua vita privata ma, da alcuni anni, ha svelato di essere innamorato di Camilla Mola, sua partner di ballo e socia nella scuola Go Dance di Albano Laziale. Il 14 maggio 2025 i due hanno deciso di annunciare a tutti coloro che li seguono una meravigliosa notizia. La coppia è in attesa di un bambino o di una bambina, come svelato su Instagram con una dolce dedica e uno scatto pieno d'amore. Camilla Mola è incinta, l'annuncio di Luca Favilla. Ballando con le stelle è uno degli show più longevi della televisione italiana e anche uno dei più seguiti dai telespettatori di Rai Uno.

