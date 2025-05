Luca Cognigni | In debito con Macerata per l' affetto ricevuto durante la promozione in D

Luca Cognigni, attaccante della Maceratese, esprime il suo profondo debito emotivo verso la città che lo ha accolto durante la promozione in D. "Mi sento in debito con Macerata perché qui ho ricevuto più di quanto ho dato", dichiara, ricordando l'affetto ricevuto in un momento particolarmente difficile, segnato dalla tragica scomparsa del padre.

"Mi sento in debito con Macerata perché qui ho ricevuto più di quanto ho dato". Luca Cognigni, attaccante della Maceratese, è tra i protagonisti della promozione in D della squadra e non dimentica l'affetto ricevuto quando all'improvviso è morto il padre. "La sua scomparsa – aggiunge – mi ha devastato e in quei momenti difficilissimi ho sentito molto forte la vicinanza di squadra e società che mi hanno aiutato tantissimo assieme alla famiglia. Ringrazio la città e i tifosi per il grande affetto ricevuto che non mi aspettavo: ecco perché mi sento in debito". Cognigni, qual è stato il momento chiave della stagione? "Domenica, non era facile come si era messa dopo la sconfitta a Montecchio, c'era in noi tanta amarezza, poi il calcio ci ha abituato a grandi colpi di scena e non potevamo fallire questa opportunità arrivata dopo la vittoria contro il Monturano e la loro sconfitta a Urbino".

