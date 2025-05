L' outlet di Vicolungo si carica di energia con Street Workout per una giornata di sport benessere e divertimento

Vicolungo The Style Outlets si trasforma in una vivace palestra all'aperto con il primo evento di Street Workout! Preparati a vivere una domenica all'insegna dello sport, del benessere e del divertimento, unendo energia e nuovi incontri in un ambiente stimolante. Non perdere l'occasione di unirti a noi per questa giornata indimenticabile!

Vicolungo The Style Outlets è pronto a diventare una palestra a cielo aperto! Street Workout, il più grande e conosciuto format di allenamento outdoor in Europa, arriva per la prima volta anche a Vicolungo The Style Outlets per una domenica ricca di energia, nuovi incontri e tanto sport alla. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - L'outlet di Vicolungo si carica di energia con Street Workout per una giornata di sport, benessere e divertimento

