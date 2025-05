Lotta Scudetto Totti | Il Napoli ha qualche chance in più quel punto in più può…

Nell'ultima intervista, Francesco Totti ha condiviso le sue opinioni sulla lotta scudetto, evidenziando come il Napoli, con un punto in più, possa avere qualche chance in più. Le sue dichiarazioni arrivano mentre si avvicina la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, sottolineando l’importanza di ogni punto nella corsa al titolo.

Lotta Scudetto, Totti: «Il Napoli ha qualche chance in più, quel punto in più può.» Le parole dell’ex capitano della Roma. Intervistato da Mediaset, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, soffermandosi anche sulla lotta per lo scudetto. DUELLO NAPOLI INTER – « Scudetto chi lo vince? Il Napoli ha qualche chance in più, quel punticino a due giornate dalla fine. CORSA CHAMPIONS- «Per la Roma non è facile, due gare, deve vincerle tutte e due e sperare in passi falsi di Juve e Lazio, non dipende più da loro” FINALE COPPA ITALIA- « Una partita bellissima, aperta, 50-50 non c’è un vincitore prima di giocare, tutte e due vorranno portare questo trofeo nella propria sede. Sarà una gara bella da vedere, ci divertiremo. Spero ci possano essere tantissimo gol, è la finale, vogliamo divertirci. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lotta Scudetto, Totti: «Il Napoli ha qualche chance in più, quel punto in più può…»

