Lotta alla pirateria tolleranza zero | individuati oltre 2 200 utenti finali del pezzotto

La lotta alla pirateria nel calcio adotta una strategia di tolleranza zero, estendendo l'azione contro gli utenti finali del "pezzotto". Con oltre 2.200 identificati, non solo i fornitori illegali sono finiti nel mirino, ma anche i fruitori, che ora devono affrontare le conseguenze delle loro scelte. La battaglia contro la pirateria si fa sempre più severa.

Il campo di azione contro la pirateria nel calcio si è allargato. Nel mirino (e nei guai) non finiscono più solo le piattaforme che vendono gli eventi senza averne diritto, ma pure gli utenti finali. I fruitori del cosiddetto "pezzotto", che non sono più i furbetti, ma i puniti di turno. Solo negli ultimi due mesi sono state individuate oltre 2.200 persone. Per loro convocazione nella sede della Finanza, una prima sanzione da poco più di 150 euro, che sale fino a 5mila euro in caso di recidiva. Un filo di Arianna che nasce dalle tracce inevitabilmente lasciate in rete. Il giro di vite della nuova normativa, di cui è stato relatore il senatore Claudio Lotito, è netto. Tolleranza zero. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lotta alla pirateria, tolleranza zero: individuati oltre 2.200 utenti finali del "pezzotto"

