Lotta alla pirateria Lotito | "Non è malcostume ma criminalità Ora puniti anche gli spettatori complici"

Oggi, nel salone d’onore del CONI, si è tenuta una conferenza stampa sulla lotta alla pirateria nel calcio. Lotito ha ribadito che "non è malcostume ma criminalità" e ha annunciato punizioni anche per gli spettatori complici. La sua posizione esprime una ferma tolleranza zero nei confronti di un fenomeno che danneggia profondamente il settore sportivo.

Tolleranza zero verso la pirateria nel mondo del calcio. Oggi nel salone d`onore del CONI, si è svolta una conferenza stampa dedicata a questo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Lotta alla priateria, Lotito: "Non è malcostume, ma criminalità. Ora puniti anche gli spettatori complici"

Come scrive calciomercato.com: Tolleranza zero verso la pirateria nel mondo del calcio. Oggi nel salone d`onore del CONI, si è svolta una conferenza stampa dedicata a questo tema, in cui si è.

Lazio, Lotito sulla lotta alla pirateria: “Da oggi non si scherza più”

Come scrive msn.com: Il patron biancoceleste è intervenuto a margine della conferenza stampa dedicata alla lotta alla pirateria svoltasi presso il salone del CONI ...

Lotta alla pirateria, Lotito: "Uccide il calcio, va contrastata duramente"

Secondo lalaziosiamonoi.it: Nella giornata odierna, presso il salone del CONI, si è svolta al conferenza stampa dedicata alla lotta alla pirateria nel mondo del calcio. Presente anche il patron della Lazio Claudio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A: Lotito e Tebas si confrontano su lotta alla pirateria e politiche sportive

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha partecipato oggi al Social Football Summit allo Stadio Olimpico di Roma.