Lotito presenta la norma anti pirateria | L’AgCom ora potrà chiedere ai siti internet di tagliare subito lo streaming pirata

Oggi, presso il Salone del Coni, si è svolta una conferenza stampa incentrata sulla nuova norma anti pirateria, presentata dal presidente Lotito. L'AGCOM avrà ora il potere di interrompere immediatamente lo streaming pirata. Tra i partecipanti, l’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e rappresentanti della Guardia di Finanza.

Oggi si è svolta una conferenza stampa dedicata alla lotta contro la pirateria audiovisiva nel calcio presso il Salone del Coni. Presenti anche l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, il Generale di Brigata della Guardia di Finanza Gaetano Cutarelli e del Tenente Colonello della Guardia di Finanza Roberto Missione. Ha introdurre il tema il Senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito. Leggi anche: Anche i ricchi usano il pezzotto, Azzi (Dazn): «La pirateria è una questione culturale» Lotito: «Saranno puniti anche gli spettatori che si rendono complici». Queste le sue parole: « Quella relativa all’anti-pirateria è una norma molto attesa ed è stata più volte rivisitata, il Generale lo sa perfettamente. Quando ho visto che non si raggiungeva il termine ho chiesto quale fosse il tema ostativo. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lotito presenta la norma anti pirateria: «L’AgCom ora potrà chiedere ai siti internet di tagliare subito lo streaming pirata»

Se ne parla anche su altri siti

Lazio, Lotito: “Stadi e norme, ecco cosa serve. Via dalla Federazione perché…”

Secondo msn.com: Le parole del presidente biancoceleste, intervenuto durante il convegno Stati Generali dello Sport tenutosi presso la Camera dei Deputati ...

Lazio, Lotito in Questura: presentata denuncia dopo la telefonata del tifoso

Segnala lalaziosiamonoi.it: È diventata virale, a partire dalla serata di ieri, la telefonata tra Lotito e un tifoso, nel corso della quale il presidente della Lazio parlava di Baroni, del rendimento di alcuni ...

Lazio, Lotito: presenta denuncia per la telefonata registrata

Come scrive noibiancocelesti.com: Secondo quanto riporta l'ANSA il Presidente Claudio Lotito si sarebbe recato in Questura nelle scorse ore per sporgere denuncia nei confronti degli autori della registrazione della telefonata diffusa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A: Lotito e Tebas si confrontano su lotta alla pirateria e politiche sportive

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha partecipato oggi al Social Football Summit allo Stadio Olimpico di Roma.