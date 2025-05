Lotito non ha dubbi | La pirateria uccide il calcio Da oggi tolleranza zero non c’è più storia per i furbi!

Claudio Lotito, presidente della Lazio, emette un chiaro monito contro la pirateria nel calcio. Durante una conferenza al CONI, afferma con fermezza: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!» Un invito a proteggere l'integrità del settore e a combattere le violazioni dei diritti.

Lotito parla della pirateria nel calcio: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!». Le parole Il numero uno della Lazio, Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una conferenza presso la sede del CONI, in cui si è parlato anche del tema legato alla pirateria nel mondo . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lotito non ha dubbi: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!»

Su questo argomento da altre fonti

Lotito non ha dubbi: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!»

Lo riporta calcionews24.com: Lotito parla della pirateria nel calcio: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!». Le parole Il numero uno della Lazio, Claudio Lotito ha rilasciato al ...

Lazio, Lotito: “Cambiato giudizio su Baroni? Vi inventate le cose”

Si legge su msn.com: Così il presidente della Lazio alle domande da parte di alcuni media al termine dell'assemblea della Lega Serie A: le dichiarazioni di Lotito ...

"Complotto contro la Lazio, c’è una regia unica”. Lotito denuncia l’ex falconiere e il tifoso

Riporta roma.repubblica.it: Il presidente della Lazio ha presentato denuncia per violazione della privacy e altri reati al vaglio della procura ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Choc nel calcio: trovato morto il giocatore 18enne Matteo Bonomelli

Una promettente giovane milanese è stata ritrovato senza vita nella sua casa di Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano.